Noturīga atzinība “Mēness aptiekai” kā labākajai darba vietai

„Mēness aptieka ir līdz šim vienīgais farmācijas uzņēmums Latvijā, kas ieguvis starptautisko Best Places To Work sertifikātu, kopumā šogad ierindojoties Eiropā 23. vietā. Best Places To Work ir viena no populārākajām programmām Eiropā darba devēju, tostarp, farmācijas uzņēmumu, vidū un sniedz iespēju objektīvi novērtēt uzņēmuma darba vidi. Dalība šajā programmā ir brīvprātīga, un uzņēmums pats var izvēlēties tai pieteikties, lai tiktu novērtēts. Iegūstot starptautiskai sertifikācijai nepieciešamo punktu skaitu, uzņēmums kvalificējas labākās darba vietas statusam.