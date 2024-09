Intervija Pivovarovs par dzīvi cietumā, partizāniem un nespēju vēlēt Krievijai sakāvi karā

- Abi faktori. Spiediens. Man bija personiskais apsargs, neskatoties uz to, ka FSIN [Krievijas Federālajam sodu izpildes dienestam] ir milzīgs darbinieku deficīts. (..) Bija arī bažas, ka es ietekmēšu masas. Iepriekš šādi izolēja tikai [kriminālās] autoritātes. Tagad arī mūs [opozicionārus]. Tiek uzskatīts, ka teorētiski mēs varam saaģitēt citus ieslodzītos. Tas pat ir interesanti. No vienas puses izolācija, bet no otras – bija arī komunikācija ar cilvēkiem no kriminālās hierarhijas augstākās kastas. Man no turienes pat ir suvenīrs – lielas lūgšanu krelles. (..)