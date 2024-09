Zviedrijā sieviete apsūdzēta par Sīrijā pastrādātiem kara noziegumiem

Lina Laina Išaku, kura ir Zviedrijas pilsone, apsūdzēta par noziegumiem, kurus izdarīja laika posmā no 2014.gada augusta līdz 2016.gada decembrim Rakā, kas tobrīd atradās teroristu grupējuma "Islāma valsts" kontrolē.

Sieviete apsūdzēta par to, ka savā rezidencē Rakā turējusi gūstā vairākas sievietes un bērnus, kas pieder jezīdu etniskajai grupai, un, "iespējams, pakļāvusi viņus, cita starpā, smagām ciešanām, spīdzināšanai vai citādai necilvēcīgai attieksmei", kā arī liegusi viņiem pamata tiesības. Saskaņā ar apsūdzību mērķis bija "pilnībā vai daļēji iznīcināt jezīdu etnisko grupu kā tādu", un šie noziegumi bija daļa no bruņota konflikta vai citādi saistīti ar to, norādīja tiesa.