Hormonu vētra: kā menstruālā cikla laikā mainās tavs ķermenis un garastāvoklis

Ja tu kādreiz esi jutusi, ka nedēļu pirms mēnešreizēm šokolāde kļūst par tavu labāko draudzeni vai mēdz par katru mazāko nieku izplūst asarās, vari par to pateikties saviem hormoniem. Bet, vai zini, kāpēc tie mums reizēm liek justies tā, it kā tepat aiz stūra būtu pasaules gals? Tieši pa to ar mēs šodien parunāsim, jo, saprotot, kas ir hormoni un kādu lomu tie spēlē katrā no četrām mēnešreižu fāzēm, tu labāk iepazīsi arī pati sevi un savu ķermeni.