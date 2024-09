Siliņa: Par bērniem primāri ir jārūpējas viņu vecākiem

Premjere vēlreiz aicināja Saeimas deputātus atbrīvot bāriņtiesas no neraksturīgajām funkcijām, piemēram, notariālo pilnvaru izsniegšanas, jo to varot darīt juristi, ļaujot bāriņtiesām nodarboties ar jautājumiem, kas saistīti ar bērniem.

Tāpat jau ziņots, ka policija sestdien aizturēja vecākus par divu ar difteriju saslimušu bērnu izņemšanu no slimnīcas, savukārt bērni tika nogādāti slimnīcā.

VP skaidroja, ka policija saņēma iesniegumu no slimnīcas par to, ka piektdien, 20.septembrī, sieviete pretēji ārstu norādēm no slimnīcas izņēma savus divus bērnus, kuri slimoja ar difteriju un kuriem ir komplikācijas un nozīmēta obligātā ārstēšanās slimnīcā.