10 ieteikumi, kā izvairīties no vilšanās, nomājot auto ārvalstīs

Pirms ceļojuma pārliecinieties, ka ir visi nepieciešamie dokumenti – derīga personas apliecība (ID) vai pase, derīga autovadītāja apliecība, kredītkarte, kurā ir pietiekams atlikums drošības naudas iemaksai, un nomas kupons jeb rezervācijas apstiprinājums. Rezervāciju var apmaksāt arī ar debetkarti, kredītkarte ir nepieciešama tikai, lai atstātu depozītu. Tai nav obligāti jābūt vienai un tai pašai kartei. Ja dodaties uz valsti, kur nepieciešama starptautiskā vadītāja apliecība, sagatavojiet to savlaicīgi. Veicot rezervāciju, iesakām ievadīt sava lidojuma numuru, lai auto nomas uzņēmums zinātu, vai jūsu lidojums nav aizkavējies.

Saņemot automašīnu, rūpīgi to apskatiet un dokumentējiet visus redzamos bojājumus. Ieteicams aģenta klātbūtnē fotografēt vai filmēt automašīnu no visām pusēm, lai pasargātu sevi no iespējamiem nepamatotiem bojājumu apgalvojumiem, kad atgriezīsiet automašīnu. Neaizmirstiet, ka ārkārtas gadījumā automašīnā vajadzētu būt nepieciešamajiem piederumiem, piemēram, avārijas trīsstūrim, vestei un ugunsdzēšamajam aparātam, tāpēc būtiski pārliecināties, ka tie atrodas mašīnā.