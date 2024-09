Kafijas tūrisms un kafijas pupiņas

Mēs dzīvojam amatnieciskās kafijas laikmetā, un valstīs, kur kafija ir daļa no kultūras, iespējams atrast gardas kafijas pupiņas pat no simtiem vietu, vienkārši izmantojot meklētājprogrammu vai arī dodoties uz vietējiem veikaliem. Ja vēlaties, varat izmēģināt kafiju no tādām populārām valstīm kā Ekvadora, Ķīna, Etiopija un citām. Tiek veikti arī eksperimenti ar kafijas audzēšanas valstīm, kuras tradicionāli neietilpst "kafijas joslā". Kafijas tūrismu iespējams piekopt arī atrodoties mājās. Ir dažādas iespējas, kā to darīt, piemēram, lasot grāmatas, veicot pētījumus vai arī skatoties aizraujošus video par kafijas audzētavām, kamēr paši baudāt šo produktu. Tomēr tas nav gluži tas pats, vaine?