Eiropas Komisija: Ceļš nodokļu palielināšanai Ķīnas elektriskajām automašīnām ir atvērts

Vācija – pret nodokļu palielināšanu

Tehniska procedūra, nevis tirdzniecības karš

Lai attaisnotu savu rīcību, Eiropas augstākā tirdzniecības iestāde ir darījusi visu iespējamo, lai to pasniegtu kā tīri tehnisku procedūru. Tā oficiāli sāka izmeklēšanu par to, cik lielā mērā Ķīna subsidē savus e-automobiļu ražotājus. Rezultāts jau bija paredzams. Tā uzskata par pierādītu, ka Ķīnas Tautas Republikas valdība masveidā atbalsta savus ražotājus, tāpēc Ķīnas autoražotāji var pārdot savus transportlīdzekļus ES par ievērojami zemākām cenām nekā to konkurenti Eiropā. Komisija uzskata, ka tarifi ir izvēlētais līdzeklis, lai cīnītos pret šo nelīdzsvarotību; sākotnēji tos piemērotu piecus gadus pēc to ieviešanas, un tie būtu jāmaksā kā papildu nodeva papildus pašreizējam desmit procentu ievedmuitas nodoklim.