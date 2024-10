Stāsts par Stīvenu Kalahanu, kurš 1982. gadā Atlantijas okeāna vidū vienatnē pavadīja 76 dienas, ir viens no iespaidīgākajiem izdzīvošanas stāstiem vēsturē. Viņam bija jāstājas pretī milzīgiem fiziskiem un mentāliem pārbaudījumiem, ik dienu cīnoties par to, lai nenomirtu badā, no slāpēm vai haizivs žokļos.