Kuram būs apgaismot pasauli? "Strāvas karš", kurā spēkojās Edisons, Vestinghauss un Tesla

1880. gados visi trīs pieminētie izgudrotāji metās skarbā cīņā par to, kura radītās tehnoloģijas būs pamatā elektriskajam apgaismojumam visā Amerikā. Mākslas filmā “Strāvas karš” (The Current War, 2017), kas skatāma LMT Viedtelevīzijā, spilgti parādīta šī spriedze, šī vēlme būt pirmajam un vislabākajam.

“Ja mēs dzīvotu Edisona pasaulē, mums ik pēc kilometra vai diviem būtu lielas, ar oglēm darbinātas rūpnīcas, jo līdzstrāva nespēj veikt lielus attālumus. Maiņstrāvas labākā īpašība ir tāda, ka to var nosūtīt ļoti tālu un vajadzīgajā vietā izplatīt, cik vien vajadzīgs,” raksta grāmatas “Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World” autore Džilla Džounsa.