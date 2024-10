Gerda Pulkstene: īstā dzīve un kaisle ir mans pētnieciskais lauks

tu esi īstajā vietā, dari īsto lietu un, galvenais, dari to no sirds!

Gerdas stiprās puses ir ne vien portretintervijas, bet arī neērto tematu pētnieciskā žurnālistika. No daudzveidīgas seksualitātes iepazīšanas, netradicionālu attiecību modeļiem līdz pat tik smagiem tematiem kā tieša nāves klātbūtne mūsu dzīvē. Domājams, ka daudziem tas var šķist mazliet dīvaini - "sekss un nāve", bet, kā saka viņa pati, atsaucoties uz Freidu: "No dzīves dziņas jeb seksa līdz nāvei tik viens solis sperams. Tāda ir dzīve, tāda ir kaisle, un tas ir mans pētnieciskais lauks. Un to cilvēki lasa, es tikai viņu vietā to pajautāju, izzinu un uzrakstu..."