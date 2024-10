Spēle ar likumu: kā aizliegtās azartspēļu reklāmas vienmēr uzvar

ekrānuzņēmums no Krīvēna Instagram

Foto: ekrānuzņēmums no Krīvēna Instagram

Krīvēns uz pārējo fona izceļas ar to, ka ar azartspēļu uzņēmumiem sadarbojas jau gadiem. Savulaik tas bija “Laimz”, tad “LV BET”, tagad “OlyBet”. Atbildot uz ekspertu teikto, ka šīs reklāmas var pamudināt ieslīgt atkarībā, viņš saka: “Azartspēļu reklāmas ietekme ir ļoti individuāla, un, ja cilvēkam nav intereses par azartspēlēm, pat radošākais mārketings to nespēs uzrunāt vai pamudināt uz spēlēšanu. (..) Es vēl ļoti labi atceros, kad žurnālos un uz ielām bija cigarešu reklāmas. To visu aizliedza – vai tāpēc cilvēki sāka mazāk smēķēt?”