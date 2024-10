Aptaujā noskaidrots, kas visvairāk satrauc jauniešus, domājot par valsts aizsardzības dienestu

Aptaujā piedalījās 514 respondenti, no kuriem 439 studē vai uzsāka studijas 2024./2025.mācību gadā, bet 47 ir absolvējuši kādu no augstākās izglītības iestādēm. 12 respondenti iegūst vidējo izglītību, savukārt vēl 12 absolvējuši vidējās izglītības iestādi, bet aptaujas aizpildīšanas brīdī nestudē. 22 no aptaujas respondentiem šobrīd ir pakļauti VAD vai ir to pabeiguši.