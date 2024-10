No vienas puses, virssvars, no otras puses, ēšanas traucējumi. Mēs turpinām braukt no vienas galējības otrā, lielākoties tā arī nespējot atrast veselīgo balansu. Protams, var meklēt vainīgos un mest nosodošus skatienus uz pārtikas ražošanas industriju, kuru ir pārņēmis cukurs un tauki, mēs varam nosodīt modes industriju un sociālos medijus, kas turpina kultivēt neveselīgus skaistuma standartus. Bet vai tas ko līdzēs? Ar uztura speciālisti Gunu Rijkuri runājam gan par aktuālākajām šī brīža uztura problēmām, gan to, kā, cīnoties ar virssvara sērgu, nenokļūt ēšanas traucējumu viltīgajos slazdos.