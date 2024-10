Šī nav tikai Sergeja Radčenko nesen iznākušās grāmatas "Kontrolēt pasauli: Kremļa Aukstā kara centieni iegūt globālo varu" (To Run the World: The Kremlin’s Cold War Bid for Global Power) recenzija. Drīzāk tas ir aicinājums grāmatā rast jaunu skatījumu uz Krievijas ārpolitiku, balstoties uz amerikāņu diplomāta Džordža Kenana slaveno 1947. gada ziņojumu "Par Padomju Savienības rīcības cēloņiem". Koncentrējoties uz loģiku, kas virza padomju vadītāju ārpolitiskos lēmumus, Radčenko cer izgaismot Krievijas prezidenta Vladimira Putina nereti asiņainos centienus atgūt Krievijas kā ASV līdzvērtīgas lielvaras statusu.