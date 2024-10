Noskaties LIAA funkciju auditam nolīgta SIA, kurā nav neviena darbinieka

R.B: Šajā gadījumā tā bija ekonomikas ministrijas izvēle. Aģentūra ir ministrijas padotības iestāde un pieņem to, ko ministrija piedāvā.

Līgumu ar “Austra PR” no ekonomikas ministrijas puses parakstījis valsts sekretārs Edmunds Valantis. Viņš stāsta, ka firma izvēlēta cenu aptaujā ar lētāko piedāvājumu. Kurš tieši no ministrijas iedomājies to uzaicināt, viņš nezinot. Iepriekšējos gados ministrija ar šo kompāniju nav sadarbojusies.