Valdības izstrādātais budžeta projekts ir ekonomiski pamatots, norāda Fiskālās disciplīnas padome

Pēc FM aplēsēm, valsts parāds šogad sasniegs 45,8% no IKP un tam ir tendence pieaugt līdz 50% no IKP līdz 2028.gadam. Līdztekus būtiski pieaugs arī parāda apkalpošanas izdevumi, kas šogad veidos 1,1% no IKP, bet 2028.gadā pieaugs līdz 1,5% no IKP. Latvijas Bankas prognoze par parāda apmēru ir pesimistiskāka - šim gadam parāds tiek prognozēts 47% no IKP, 2025.gadam - 48,4% un 2026.gadam - 49% no IKP. Augstās procentu likmes rada papildu slogu valsts parāda apkalpošanai un samazina valsts izdevumu iespējas, norāda FDP pārstāvji.