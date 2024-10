PULSS Bērnu vakcinācija, vēža apkarošana un valsts budžets. Intervija ar Hosamu Abu Meri

Šogad no vakcīnregulējamām bīstamām infekcijām miruši jau divi bērni - viens no garā klepus un viens no difterijas. Uz bezmaksas zarnu vēža skrīningu pērn atsaucās tikai ceturtdaļa uzaicināto, pacienti atnāk jau ar ielaistu slimību. Lielāko samazinājumu, lai ievērotu nākamā gada budžeta "disciplīnu", uzņemsies neatliekamā palīdzība, kas raisa sabiedrības bažas par pakalpojuma pieejamību. Par šiem un citiem veselības aprūpes tematiem TVNET raidījums "Pulss" iztaujā veselības ministru Hosamu Abu Meri.