Saeima noraida NA ierosinājumu Valsts valodas centru pārveidot par neatkarīgu iestādi

"Jaunās vienotības" deputāte Agnese Krasta (JV), aicinot noraidīt lēmumprojektu, pauda, ka opozīcijas partijas priekšlikums par reformu un VVC institucionālā statusa maiņu, ir nelaikā, NA pamatojot to ar iestādes atbrīvošanu no politiskas ietekmes. Valdības viena no prioritātēm ir mērķtiecīga valsts valodas stiprināšanas politika, kas soli pa solim arī tiek īstenota, teica deputāte.