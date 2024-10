Atklāta starptautiska mācību platforma jauniešiem “Skills4Future”

Coca-Cola HBC ir otrs lielākais The Coca-Cola Company dzērienu ražotājs pasaulē, sasniedzot vairāk nekā 700 miljonus patērētāju. Pašlaik Latvijā pieejamie zīmoli ir: gāzētie dzērieni Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Sugar Zero Caffeine, Fanta, Sprite (un to varianti bez cukura), Scheweppes, sulas, nektāri un augļu dzērieni Cappy, ūdens Neptunas, enerģijas dzērieni Burn un Monster un ledus tējas Fuzetea. Coca-Cola HBC Latvija dzērienu klāstā ir arī Costa Coffee, kā arī alkoholiskie dzērieni.