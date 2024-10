Vai ir pienācis laiks pārskatīt augstskolas nozīmi?

No kursiem, kas noderēja karjerā, viņa uzreiz izceļ "Ziņu žurnālistiku". "Es to labi atceros, jo bija ļoti interesants kurss, kuru pasniedza viena LETAs žurnāliste. Mums bija uzdevums uzrakstīt ziņu par cilvēku tirdzniecību. Mēs piedalījāmies Zoom konferencē ar policiju, centru "Marta", kas palīdz cietušajiem, un citām institūcijām, kuras sniedza informāciju par cilvēku tirdzniecības gadījumiem un to risinājumiem. Šis kurss iemācīja, kā veidot ziņu rakstu, kā vākt un apkopot avotus, kā rakstīt virsrakstus, līdus un strukturēt tekstu."