Raidījums skaidro, kas ukraiņu bērniem Latvijas skolās sagādā vislielākās grūtības

uzsver bērnu tēvs Maksims Kļukins.

Vēl grūtāk ir vecākiem bērniem. Apgūt, piemēram, devītās klases ķīmijas mācību vielu svešvalodā skolēniem ir sarežģīti. “Mums ir bijuši bērni, kuri ir mācījušies latviešu skolā, bet no tās aizgāja. Kāpēc? Jo, ja jāatrisina matemātikas uzdevums, viņi to paveic izcili. Taču, kad viņiem prasa kaut ko pateikt latviski, paskaidrot likumu vai izstāstīt kādu teorēmu, tad viņi vienkārši nevar to izdarīt,” to raidījumam sacīja Ukrainas-Latvijas zinātnes un izglītības, sporta un kultūras centra “Volia.LV” vadītāja Ludmila Vakalo.

Šī biedrība vēlas iesaistīties jautājuma risināšanā. Ideju par starptautiskās ukraiņu skolas izveidošanu Izglītības un zinātnes ministrija neatbalstīja. Tagad biedrība vēlas mācīt bērnus klātienē Rīgā ukraiņu valodā. Pasniegs arī latviešu valodu. Pašvaldība viņiem jau ir piešķīrusi telpas.

Valodas barjera un iespēja mācīties attālināti dzimtajā valodā ir daži no iemesliem, kuru dēļ daudzi ukraiņu vecāki izlemj nevest bērnus uz Latvijas skolām. Pēc oficiāliem datiem, Latvijas skolās un dārziņos mācās 3829 bērni no Ukrainas. Cik Latvijā dzīvo, bet skolas neapmeklē, nav zināms. ANO bēgļu aģentūras aprēķini rāda, ka ārpus Latvijas skolām varētu palikt pat 72% bērnu, kas šeit ir no Ukrainas.