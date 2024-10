Noskaties Kultūras mantojuma pārvalde iebilst pret viesnīcu kompleksa būvniecību Vecrīgā; arī no UNESCO saņemts negatīvs atzinums

“Ilgstoši mēs saņemam sūdzības par to, ka tā birokrātija, kā būvēt Rīgas vēsturiskajā centrā ir ārkārtīga, un uzņēmēji uzskata, ka tā ir nesamērīga, kas būtiski kavē. Ne vienmēr administratīvais process rezultējas ar kvalitatīvu arhitektūru. Reizēm mēs varam iziet visu to garo procesu un brīnīties, kurš kaut ko tādu vispār atļāva uzbūvēt. Tas bija tas stāsts, kā uzlabot procesu, nepazaudējot kvalitāti, bet padarīt skaidru procesu uzņēmējam, cik tas viņam maksās, un, vai viņš varēs to atpelnīt vēlāk”.