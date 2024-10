Meksikā atklāta maiju pilsēta

Pētījumā izmantotā datu kopa tika iegūta 2013.gadā no aptuveni 122 kvadrātkilometru lielas platības. Dati tika savākti mežu monitoringa projekta "Alianza" ietvaros.

Kad pētnieki apstrādāja datus, izmantojot arheoloģiskās metodes, viņi atklāja to, ko citi bija palaiduši garām - milzīgu senu pilsētu, kuru tās ziedu laikos no 750. līdz 850.gadam, iespējams, apdzīvoja no 30 000 līdz 50 000 cilvēku.