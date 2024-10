Zelenskis paziņo, ka Ukraina nelūgs sabiedrotajiem sūtīt savus karavīrus uz fronti

"Es zinu, cik skeptiski visi to vērtē un cik piesardzīgi ir, un mēs nekad neesam šo ideju virzījuši un nekad neesam par to detalizēti runājuši. Es gribu teikt, ka tas ir ļoti, ļoti bīstami, ja nav šāda lēmuma no līderu un sabiedrības puses," intervijā Ziemeļvalstu medijiem trešdien sacīja Zelenskis. Viņš uzsvēra, ka "ir ļoti bīstami par to runāt, jo var zaudēt visu pārējo atbalstu".