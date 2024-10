Pretēji Krievijas varasiestāžu lepnajiem paziņojumiem par sankciju neefektivitāti un IKP pieaugumu, agresorvalsts ekonomikā ne viss ir gludi. Paredzams, ka jau nākamajā gadā Krievijas iedzīvotāji sāks izjust arvien nopietnākas grūtības, kas saistītas ar karu Ukrainā, raksta “The Economist”, atsaucoties uz avotu vienā no Eiropas valstu izlūkdienestiem.

Jāņem vērā, ka 2025. gadā Krievija milzīgu daļu no sava budžeta tērēs aizsardzībai (tas ir, karam Ukrainā). Ņemot vērā, ka izdevumi karam pieaug, līdzekļi no kaut kā ir jāiegūst, līdz ar to “zem naža” nonāks sociālā politika, raksta izdevums. Turklāt arī inflācija vairāk nekā divas reizes pārsniedz oficiāli noteikto mērķa orientieri – 4%.