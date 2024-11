Artūrs Miksons par to, kas jāzina vecākiem, veicot bērniņa adopciju

Adopcijas centrā ir bērns. Ir nozīmīgi, lai bērns uzzina patiesību par savu izcelsmi un apzinās savu identitāti, taču, no otras puses, jājautā – kāpēc mēs šo informāciju padarām par tik grandiozu un dramatiski nozīmīgu? Sabiedrībā jānormalizē doma, ka bērni ģimenē ienāk dažādos veidos, un adopcija ir viens no tiem. Vecākiem ir jāspēj būt atklātiem par šo procesu gan ar bērniem, gan ar saviem tuvākajiem, lai izvairītos no pārsteigumiem un pārpratumiem, ja tas nāktu atklātībā neplānotos apstākļos. Tas veicina veselīgu attiecību veidošanos gan ģimenē, gan ar apkārtējiem.