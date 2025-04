Aizmirsti viedierīces! 5 idejas rotaļām mežā

Mūsdienās, kad digitālās ierīces aizvien vairāk aizņem bērnu brīvo laiku, ir būtiski atcerēties par vienkāršajiem priekiem, ko sniedz dabas tuvums un radoša darbošanās. BALTU KOKS aicina ģimenes atgriezties pie dabas un kopā ar bērniem piedzīvot senlatviešu dzīves ritmu – izzināt, sajust un radīt. Viens no veidiem, kā to darīt, ir rotaļlietu izgatavošana no meža veltēm. Tā var būt ne tikai jautra izklaide, bet arī vērtīga mācīšanās par vidi, dabas materiāliem un latviešu tradīcijām.