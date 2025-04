Iepazīsties! Rīgas modes nedēļas plašā pasākumu programma

RFW paplašinātās kultūras programmas pasākumi ļauj paskatīties uz modi jaunā gaismā, iekļaujot to plašākā mākslinieciskā un sabiedriskā kontekstā. 7. aprīlī Privātkolekciju muzejā notiks senlaicīgu gludekļu izstādes oficiālā atklāšana. Ekspozīcijā būs apskatāmi XVIII–XX gs. gludekļi, kas 20 gadu garumā vākti no visas pasaules, un katram no tiem ir sava unikālā vēsture. Izstāde būs pieejama visas modes nedēļas dienas (ieeja bez maksas, bet ziedojumi ir laipni gaidīti).