Piektdiena, 4. aprīlis – robežpunkts starp pienākumu un vēlmi aizlidot

Piektdiena tev nes daudz kustības – notikumi mainās, prāts lido, un tu esi uz viļņa. Darbā iespējams kāds pārsteigums vai pēkšņa ideja, kas pārmaina dienas plānu. Finansiāli – jāuzmanās no impulsīviem pirkumiem, īpaši uzmundrinājuma nolūkos. Mīlestībā būsi rotaļīgs un šarmants, bet neesi pārāk virspusējs – kāds gaida no tevis vairāk nekā smaidu. Seksualitāte – viegla, azartiska, bet dziļāka tuvība nāks tikai ar emocionālu savienojumu. Veselībā – jāpievērš uzmanība elpošanai un atslodzei no informācijas. Vakarā – dari ko neparedzamu, lai atgūtu brīvības sajūtu.