Noskaties De Facto: Notiesātais publicists Lato Lapsa veicis neparastus sabiedriskos darbus

Trīs no četriem probācijas klientiem iesaista dažādos teritoriju labiekārtošanas darbos. Ja notiesātajiem ir kādas prasmes, tad var piemeklēt arī citus darbus.

"Par šo konkrēto gadījumu es esmu lietas kursā. Es esmu ar kolēģiem iepazinies ar visiem lietas apstākļiem, un esmu pārliecināts, ka no dienesta amatpersonu puses šobrīd ir izdarīts viss tas, kas ir jāizdara,"

Taču no viņa teiktā var noprast, ka īsti apmierināts ar esošo situāciju viņš nav. Uz jautājumu, vai sabiedrisko darbu ietvaros, piemēram, ir atļauts vākt materiālus grāmatai, kura nākotnē sodītajam var ļaut nopelnīt, dienesta priekšnieks atbild šādi:

"Ir jābūt citai rutīnai viņa dzīvē, jo, ja viņš turpina darīt visu to pašu, ko darīja pirms sabiedriskajiem darbiem, un uzskata, ka tādā veidā viņš ir izvairījies no kriminālsoda, ka viņš dara to pašu, ko darītu bez sabiedriskajiem darbiem, tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā, un tie sabiedriskie darbi nav konkrētajā gadījumā cilvēkam piemēroti."