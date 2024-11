Savukārt par Moldovas vēlēšanām plašos sižetos notika gaušanās, ka moldāvu vēlētājiem Rietumvalstīs esot bijis iespējams nobalsot daudz vieglāk nekā moldāviem Krievijā, tādēļ vēlēšanu rezultāti esot negodīgi, un Sandu uzvaru nodrošināja tikai to moldāvu balsis, kas dzīvo Rietumos.

Mamikins atkal spridzina

Proti, tūkstošiem jaunu vīriešu dodoties prom no Latvijas, jo baidoties no iesaukšanas armijā obligātajā dienestā, kas varot nozīmēt nokļūšanu Ukrainā. Latvijā cilvēki dzīvojot absolūtā nabadzībā, jo visi brīvie līdzekļi aizejot Ukrainai, kā arī tam, lai bruņotos.

Šoreiz Mamikinam bija arī kādas patiesības drumslas, kuras pačāpstināt. Proti, viņš bija "noraizējies", ka Latviju izslēgs no Eiropas Kosmosa aģentūras, jo tā nespējot samaksāt biedra naudu. Šī ziņa diemžēl atbilst patiesībai. Šā gada Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā Latvijas dalībai Eiropas Kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts statusā nepieciešamo 9,5 miljonu eiro vietā ir ieplānoti vien 23,6% no vajadzīgā finansējuma. Līdz ar to Latvijai ir risks kļūt par pirmo gadījumu Eiropas Kosmosa aģentūras vēsturē, kad dalībvalstij tiek atsaukts tās statuss.