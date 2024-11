Foto Patriotu mēnesī aicina lietot vadmotīva "Mana Latvija. Mana atbildība" grafisko zīmi

Preču zīmi nedrīkst lietot politiskai un priekšvēlēšanu aģitācijai, t.sk. izmantot kopā ar politiskas partijas vai to apvienības, kā arī vēlētāju apvienības grafiskām zīmēm. Tāpat grafisko zīmi nedrīkst lietot tabakas, alkohola, azartspēļu, ātro kredītu produktos un saistībā ar precēm un pakalpojumiem, kas diskreditē to vai var kaitēt vadmotīva “Mana Latvija. Mana atbildība” mērķiem.

Ir vairāk nekā divi miljoni veidu, kā padarīt Latviju stipru. Zemessargi un karavīri ir gatavi aizsargāt Latviju no pirmās sekundes, no pirmā centimetra. Ikviens Latvijas cilvēks to var darīt, gan tieši iesaistoties Latvijas aizsardzībā, dienot Zemessardzē vai atbalstot bruņotos spēkus mācībās, gan ikdienā, darot savu darbu, rūpējoties par savu noturību informācijas telpā un gatavību dažādiem apdraudējumiem vai kādu citu no tiem vairāk nekā diviem miljoniem iemeslu, kas mums katram nozīmē Latviju.