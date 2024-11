Depresija ir viena no izplatītākajām un smagākajām garīgajām problēmām mūsdienās. Patiesībā ne vien mūsdienās, bet visos laikos. Vienīgā atšķirība ir veids, kā mēs par to runājam un kā šo problēmu risinām. Psihiatrs Māris Taube TVNET+ atzīst – lai arī situācija kopumā kļūst labāka, tomēr depresija un mentālā veselība aizvien ir sāpīga tēma, no kuras daudzi izvairās un baidās, kam ir tālejošas un traģiskas sekas.