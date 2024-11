4 iemesli, kāpēc “Bolt Food” ir izdevīgākā ēdiena piegādes platforma

4.Samazini pārtikas atkritumus kopā ar “Bolt Market”

2023. gadā “Bolt Food” ieviesa kategoriju “Save Me”, lai samazinātu pārtikas atkritumus “Bolt Market” veikalos. Kategorija paredz iespēju klientiem iegādāties produktus un dzērienus, kuru derīguma termiņš tuvojas beigām, ar līdz pat 40% lielu atlaidi. "Bolt Market" izmanto modernākās krājumu pārvaldības un loģistikas tehnoloģijas, kas palīdz optimizēt veikalu darbību un precīzi prognozēt produktu pieprasījumu. Šīs tehnoloģijas ne tikai samazina pārpalikumu veidošanos, bet arī nodrošina, ka klienti saņem nepieciešamos produktus laicīgi un par izdevīgu cenu. Ar "Save Me" kategoriju ieguvēji ir visi – tiek ietaupīti resursi un samazināti pārtikas atkritumi, bet cilvēki var iepirkties izdevīgāk un atbildīgāk.

“Bolt Market” ir pārtikas preču piegādes serviss Rīgā un Jelgavā, kas nodrošina ātru produktu piegādi 30 minūšu laikā. “Bolt Market” veikali ir atvērti laika posmā no 08.00-02.00, 09.00-23.00 un 08.00-23.00 (atkarībā no atrašanās vietas), no pirmdienas līdz svētdienai. “Bolt Market” piedāvājumu var atrast “Bolt Food” lietotnē.