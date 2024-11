Izraēlas ministri raida pretrunīgus signālus par pamiera iespējamību Libānā

Sārs sacīja, ka Izraēla būs gatava pamieram, ja "Hizbollah" neatradīsies pie robežas un nevarēs bruņoties ar ieroču sistēmām, kas pienāk "no Sīrijas, no jūras, no lidostas". Viņš piebilda: "Galu galā galvenais uzdevums būs īstenot to, par ko tiks panākta vienošanās."