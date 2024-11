KM neredz iespēju apvienot atsevišķas no 14 tās pārziņā esošajām kapitālsabiedrībām

KM pārraudzībā ir 14 kapitālsabiedrības. Tas ir visvairāk no visām ministrijām, un tās atšķiras no citām valsts kapitālsabiedrībām ar to, ka saņem ievērojumu valsts finansējumu jeb tās ir nekomerciālas kapitālsabiedrības. 2023.gadā valsts dotācija no valsts kapitālsabiedrību kopējo ienākumu struktūras veidoja 63%, sēdē norādīja Vilsone.