Bijušais NBS komandieris komentē, kad un kā varētu beigties karš Ukrainā

Eksperts arī ir pārliecināts, ka Donalds Tramps pēc savas inaugurācijas janvāra otrajā pusē anulēs ASV lēmumu. Par to liecina Trampa attieksme pret šo karu un viņa topošās administrācijas locekļu sākotnējā reakcija.

Laikraksti "The New York Times" un "The Washington Post", atsaucoties uz vārdā neminētiem avotiem, pirmie ziņoja par šo atļauju, norādot, ka tā dota, reaģējot uz Ziemeļkorejas karaspēka izvietošanu, lai atbalstītu Maskavas kara centienus.