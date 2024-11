Izveidots pašpalīdzības tests, lai pārbaudītu, cik drošas ir bērna draudzības internetā

23.novembrī tiek atzīmēta Eiropas diena bērnu aizsardzībai no seksuālās vardarbības. Bērni un jaunieši aktīvi izmanto dažādas internetā pieejamās platformas, lai komunicētu un iepazītos ar jauniem cilvēkiem. Valsts policija kopā ar sadarbības partneriem no Latvijas Drošāka interneta centra un Bērnu aizsardzības centra aicina vecākus pārrunāt ar bērniem drošu interneta lietošanu, mācīt kā kritiski izvērtēt informāciju un ko nozīmē pavedināšana internetā.

Aizvien nemainīgi aktuāli ir noziedzīgi nodarījumi pret nepilngadīgu personu tikumību un dzimumneaizskaramību tieši interneta vidē. Valsts policijas dati liecina, ka 2023.gadā par cietušajiem no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību atzīti 293 bērni. No šiem bērniem 59% cietuši no dažādām seksuāla rakstura darbībām reālā vidē, bet neatpaliek arī cietušo skaits internetā - kopumā 41%.