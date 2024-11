Eksperts atzīmēja, ka tā varētu kļūt par kārtējo eskalācijas spirāli. Vērdiņa ieskatā no ASV Republikāņu partijas kandidāta Donalda Trampa uzvaras vēlēšanās un līdz viņa inaugurācijai, būs "pelēkais periods", kad visi var darīt jebko un viņiem par to nekas nebūs, jo situācija ir tāda, ka pašreizējais prezidents Džo Baidens turpina darbu, bet Tramps vēl nav inaugurēts. Viņaprāt, daži spēlētāji šo "pelēko periodu" uzskata par iespēju darīt to, kas bija iekļauts riskantākos plānos, zinot, ka šī nenoteiktība dot tādu iespēju. Taču tiklīdz Tramps stāsies ASV prezidenta amatā, spēles noteikumi mazliet mainīties un "būs jauna realitāte".