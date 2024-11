Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē Vācijā mednieki nošāvuši vairāk nekā 2500 kaķu

Noteiktos apstākļos medniekiem Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē ir atļauts šaut kaķus, un pagājušajā gadā viņi to ir darījuši 2580 reizes. Par to liecina NDR rīcībā nonākušais jaunākais valsts medību pārskata ziņojums. Saskaņā ar šo ziņojumu no 2023. gada aprīļa līdz 2024. gada martam Dithmarschen rajonā kopumā tika nošautas 512 kaķenes. Nordfrīzlandes rajonā tajā pašā laika posmā tika nošauti pat 660 kaķi, kas ir lielākais skaits pavalstī. Jaunus skaitļus valsts mednieku asociācija publicēs gada beigās.