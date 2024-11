WSJ: Ukraina var uzbrukt ar Rietumu raķetēm objektiem Rostovas apgabalā

Ukraina pirmo reizi Krievijas teritorijā izmantoja ATACMS, lai 19. novembrī uzbruktu ieroču arsenālam netālu no Brjanskas. Šo informāciju apstiprināja Krievijas Aizsardzības ministrija un kara noziedznieks Vladimirs Putins. Viņi apgalvoja, ka arsenāls aizdegās no “krītošām raķešu atlūzām”, taču “nav cietušo vai nopietnu bojājumu”. Saskaņā ar Pentagona sniegto informāciju Krievijai izdevās pārtvert tikai divas no astoņām izšautajām ATACMS raķetēm.