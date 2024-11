Par Rīgas apgabaltiesas pērnā gada spriedumu ir saņemts prokurora kasācijas protests un kopumā 15 kasācijas sūdzības, tai skaitā no viena apsūdzētā, pieciem aizstāvjiem, viena cietušā un pieciem aizskartās mantas īpašnieku pārstāvjiem.

Sodā ieskaitīja apcietinājumā pavadīto laiku no 2007.gada 14.marta līdz 2007.gada 10.jūlijam un no 2021.gada 22.februāra līdz 2022.gada 25.februārim, kā arī mājas arestā pavadīto laiku no 2007.gada 10.jūlija līdz 2008.gada 22.februārim. Minētais nozīmē, ka Lembergs cietumā un mājas arestā kopumā pavadīja aptuveni 700 dienas.