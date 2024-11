Kā saglabāt enerģiju un justies labi tumšākajā gada posmā?

Šajā laikā nereti cilvēka organismā ir novērojams vitamīnu trūkums. Straujš aukstums un saules aktivitātes samazināšanās iedarbina mehānismu palielinātam vitamīnu patēriņam, lai spēcinātu organisma novājināto imunitāti, skaidro farmaceits. Likumsakarīgi, ka vasarā uzkrātās rezerves nebūs ilglaicīgas, tāpēc ir nepieciešams atbalstīt organisma aizsargspējas un enerģijas rezerves. C vitamīns izsenis pazīstams ar tā nozīmi imunitātes stiprināšanā un vīrusu profilaksē. Tas palīdz leikocītiem un fagocītiem tikt galā ar patogēnām mikrodaļiņām, tādēļ to ieteicams lietot gan saaukstēšanās profilaksei, gan tās ārstēšanai. Jāatceras, ka C vitamīns netiek sintezēts cilvēka organismā, bet to var uzņemt ar dažādiem pārtikas produktiem – īpaši augļiem un dārzeņiem, kā arī tas ir pieejams plašā izvēlē dažādās uztura bagātinātāju formās, kas var būt labs palīgs vīrusu un saaukstēšanās sezonā.