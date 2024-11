Tiesa atzīst par pamatotu aizliegumu rīkot Krievu savienības sapulci pret okupekļa demontāžu

AT skaidro, ka sapulces, gājiena un piketa galvenais mērķis ir ļaut sabiedrībai pulcēties un kopīgi publiski paust savu viedokli vai uzskatus. Šo tiesību izmantošana uzskatāma par būtisku demokrātiskas sabiedrības elementu, kas nodrošina sabiedrības iespēju ietekmēt politiskos procesus, tostarp arī kritizējot valsts varu un protestējot pret valsts rīcību. Taču pastāv gadījumi, kad demokrātiskā sabiedrībā tomēr ir pieļaujams šīs tiesības ierobežot.

Pārbaudot, vai gājiena aizliegšana bija samērīgs līdzeklis leģitīmo mērķu sasniegšanai, AT uzsvēra ģeopolitiskā konteksta nozīmi. Apstākļos, kad Krievija realizē agresiju pret citām valstīm, Latvijai savas valsts suverenitātes, teritoriālās integritātes un demokrātiskas iekārtas saglabāšanai ir īpaši rūpīgi jāattiecas pret to, ka varētu tikt radīta augsne agresiju pamatojošiem viedokļiem vai citādi veicināta agresijas atbalstīšana.

AT nesaskatīja, ka rajona tiesas novērtējums par pulcēšanās brīvības ierobežojuma samērīgumu konkrētajā politiskajā un ģeopolitiskajā kontekstā būtu nepamatots. Tiesai neradās šaubas, ka pieteiktais gājiens sniegtu platformu sabiedrību šķeļošu un Krievijas agresiju vai to pamatojošo naratīvu atbalstošu viedokļu paušanai. Attiecīgi AT piekrita rajona tiesas secinātajam, ka gājiena aizliegšana konkrētajā gadījumā bija samērīga.