Kāpēc mēs ticam Ziemassvētku vecītim?

To mēs mēdzam saukt arī par maģisko domāšanu. Bērniem stāstām, ka Ziemassvētku vecītis atnesīs dāvaniņu. Un bērns domā: es vēlos to un to. Kā jums šķiet, vai Ziemassvētku vecītis atnesīs bērnam to dāvaniņu, ja viņš tikai iedomāsies to, ko vēlas? Nu nē! Tāpēc mēs lūdzam bērnus rakstīt vecītim vēstulīti, lai mēs uzzinātu, ko bērns ir iekārojis, un varētu viņam to nopirkt.