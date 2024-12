Pētījums: Jaunieši sociālajos medijos retāk publicē savu saturu

Atšķiras arī ikdienā pavadītais laiks sociālajos tīklos. 18-19 gadus veci respondenti sociālos tīklus lieto no divām līdz sešām stundām dienā. Turpretim vecumposmā no 19 līdz 22 gadiem šis laiks samazinās, un daudzi no viņiem cenšas līdzsvarot savu laiku starp sociālajiem medijiem un citiem pienākumiem. Savukārt aptaujātie jaunieši vecumā no 23 līdz 25 gadiem izmanto sociālos medijus apmēram divas līdz trīs stundas dienā. Liela daļa aptaujāto esot izteikusi vēlmi šo laiku vēl samazināt, lai pievērstos kam būtiskākam.