Valdību veidojošās partijas noraida bažas, ka koalīcijā varētu būt izveidojusies nestabilitāte.

"To, ka koalīcija ir stabila, pierāda arī mūsu kopīgi pieņemtie lēmumi. Domāju, ka arī budžeta pieņemšana ar Saeimas balsu vairākumu to apliecinās, jo šī koalīcija, atšķirībā no, iespējams, citām koalīcijām, spēj rast izpratni dažādos jautājumos," klāstīja Jurēvics.