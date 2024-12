Jaudīgi un universāli rokas putekļsūcēji „Xiaomi Vacuum Cleaner G20” un „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max”

Ļoti svarīgs izvēles akcents, kas nosaka universālumu – putekļsūcēja konstrukcijas koncepcija, no kuras atkarīgs, vai putekļsūcējs ir nostādāms uz grīdas vai pakarināms pie turētāja, kas piestiprināts pie sienas. Uz grīdas nostādāmie bezvadu rokas putekļsūcēji ir ērti divos aspektos: ir viegli atrast vietu, kur tos nolikt, tīrīšanas laikā var apstāties un atstāt putekļsūcēju stāvus istabas vidū, turklāt tiem ir cits masas līdzsvars, tāpēc tīrot rokai ir mazāka slodze (šiem putekļsūcējiem mehānismi un putekļu tvertnes ir masīvā roktura apakšējā daļā). Otra koncepcija (tās pārstāvji ir šajā rakstā aprakstītie „Xiaomi Vacuum Cleaner G20” un „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max” putekļsūcēji) – rokas putekļsūcēji ar kātu, kam sūkšanas mehānismi un putekļu tvertne ir roktura augšējā daļā. Šāda konstrukcijas padara putekļsūcēju universālāku, elastīgāku, praktiski tie ir modeļi „divi vienā”, kas ietvert uz grīdas nostādāmu un kompaktu rokas putekļsūcēju. To lielā priekšrocība – iespēja bez pūlēm sūkt putekļus visos līmeņos, grūti sasniedzamās vietās (no griestiem, sienām, plauktiem u.tml.), automašīnās. Šī koncepcija ir ievērojami universālāka. Trūkumi: putekļsūcēji parasti tiek stiprināti pie turētāja sienā, tāpēc jebkurā vietā to neatstāsi, rokai ir lielāka slodze.