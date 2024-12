Lielajos plānos iekšdedzes auto nav, bet kāda ir situācija šobrīd

Ja runa ir par ekoloģisko pēdu, auto industrijai ir daudz kopīga ar IT sektoru, kur arī tādi lielie spēlētāji kā Apple un Google ir apņēmušies samazināt oglekļa emisiju. Tās IT kompānijas, kas nespēj izmantot mazāk enerģijas, savu kaitējumu videi kompensē, pērkot CO2 kvotas, stādot mežus un investējot atjaunīgajā enerģijā. Autoražotāji to piesārņojumu, no kā nav iespējams izvairīties, kompensē ar dažāda veida zaļajām iniciatīvām.